Во вторник, 21 апреля, стало известно, что Министерство образования и науки отменило проведение всеукраинских олимпиад по всем предметам в связи с общенациональным карантином. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Соответствующий указ Минобразования был опубликован 21 апреля.

"Наша цель - сохранить жизнь и здоровье наших учеников. Поэтому в этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отменить IV этап всеукраинских олимпиад.

Из-за карантина и угрозы распространения COVID-19 пришлось изменить практически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад", - отметила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Ранее в МОН предложили два сценария проведения ВНО-2020.