В Украине отменят все ученические олимпиады - Минобразования [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, стало известно, что Министерство образования и науки отменило проведение всеукраинских олимпиад по всем предметам в связи с общенациональным карантином. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
Соответствующий указ Минобразования был опубликован 21 апреля.
"Наша цель - сохранить жизнь и здоровье наших учеников. Поэтому в этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отменить IV этап всеукраинских олимпиад.
Из-за карантина и угрозы распространения COVID-19 пришлось изменить практически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад", - отметила и.о. министра образования Любомира Мандзий.
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