ВНО-2020: в КГГА назвали сроки проведения экзаменов [ Редактировать ]
В связи с карантином и распространением коронавирусной инфекции в Украине внешнее независимое оценивание может пройти в августе.
Об этом на брифинге заявил глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко.
По его словам, экзамены пройдут в любом случае, но он пройдет только по окончании карантина.
"С 25 июня – начинается основная сессия ВНО. Если же сроки ограничений будут продлены и будет возможность провести пробное ВНО в августе, то с 25 августа начнется основная сессия ВНО", - отметил Кличко.
Ранее мы писали о том, что в Минобразования предложили несколько сценариев проведения экзаменационной сессии.
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