В связи с карантином и распространением коронавирусной инфекции в Украине внешнее независимое оценивание может пройти в августе.

Об этом на брифинге заявил глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко.

По его словам, экзамены пройдут в любом случае, но он пройдет только по окончании карантина.

"С 25 июня – начинается основная сессия ВНО. Если же сроки ограничений будут продлены и будет возможность провести пробное ВНО в августе, то с 25 августа начнется основная сессия ВНО", - отметил Кличко.

Ранее мы писали о том, что в Минобразования предложили несколько сценариев проведения экзаменационной сессии.