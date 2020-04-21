Знекровлена Україна! Зараз усім лікарням катастрофічно бракує запасів крові. Причина - карантин. Донорів поменшало, при цьому хворих, яким потрібне переливання - менше не стало. Тож що зараз відбувається у центрах крові? Олена Логінова вирішила перевірити особисто. А ще вона поцікавилася: чи перевіряють донорську кров на... коронавірус!

Ось так виглядає Київський міський центр крові після Великодніх свят. Через карантин донорів практично немає. Зазвичай вдень тут здає кров до 200 чоловік. Зараз кількість донорів зменшилась втричі.

І свідчення цього ось ці порожні коридори. Тут навіть спеціально стільці розташували "карантинно" на безпечній дистанції. Та вони все одно - вільні. З донорами завжди був дефіцит, а зараз люди ще бояться коронавірусом заразитися. А сміливіші просто не можуть доїхати, бо громадський транспорт не працює.

Пані Олена одна з небагатьох, яку карантин не зупинив. Аби дістатися до центру крові - спеціально домовилася з колегою, в якого є машина.

Олена, донор:

Я донор з 2013 року, і тому мені телефонують, коли потрібна моя кров - ІІ від'ємна. Я працюю медичною сестрою і я розумію, що якщо потрібно, то потрібно їхати і здавати.

У цій лабораторії кров обов'язково тестують на чотири інфекції - гепатити двох видів, сифіліс та Віл. А от питання яке зараз хвилює багато: чи перевіряють донорську кров на коронавірус? Виявляється, ні! Бо такого тестування міжнародні медичні протоколи не передбачають:

Оксана Мулярчук, заступник директора КНУ "Київський міський центр крові":

Немає фактів передавання COVID-19 через трансфузію, тобто через кров від донора до реципієнта. Немає таких фактів засвідчених. тому і показань до тестування на COVID-19 донорської крові на сьогодні немає.

А шо є, так це - гострий дефіцит донорів. Потреба Київського центру крові 100 донорів на день. Зараз ледь приходить 30. І хоча тут роблять запаси, є незмінна проблема - обмежений термін придатності. Тож необхідне постійне поповнення. А тим більше, що під час карантину - потреба в крові менша не стала.

Оксана Мулярчук, заступник директора КНУ "Київський міський центр крові":

Оперативна активність в лікарнях зменшилась, кількість стаціонарних хворих зменшилась, однак онкогематологічні пацієнти, жінки, які народжують, ДТП, військові, вони продовжують поступати у лікарні і вони продовжують потребувати компонентів крові.

Те, що потреба в донорській крові зараз дуже гостра, підтверджують і лікарі зі столичного пологового будинку. Бо ж жінки менше народжувати не стали. А ситуації бувають - екстрені. Коли кров необхідна і породіллі, і немовляті.

Тетяна Іванченко, акушер-гінеколог київського міського пологового будинку №3:

Холодильники на сейчас практически пустые. То есть мы вынуждены быть постоянно в связи с такой ситуацией в контакте с центром крови, выезжать очень быстро, ехать довозить. А ведь иногда эти ситуации возникают очень-очень срочные и время идет иногда на минуты и это нужно сейчас и такие компоненты должны находиться в медучереждении постоянно.

І така ситуація - абсолютно по всій країні. Дніпропетровська обласна станції переливання крові. Вона забезпечує 95 лікарень регіону. Нам показують холодильники зі дуже скромним запасом. Кажуть, їх вистачить максимум на три тижні. А в разі надзвичайної ситуації резерв закінчиться за кілька днів. Тож на станції сіли на телефон. І лікарі самі видзвонюють донорів. За першим дзвінком - прямо з робочої зміни приїхав рятувальник Павло.

Павло Матвієнко, донор:

Звонок с этой организации поступил, что необходимо сдать тромбоциты, приехал.

А на Закарпатті знекровлення взагалі критичне! Тож лікарі навіть заманюють донорів:

Мирослава Хрипак, заступниця директора станції переливання крові в Закарпатській області:

Ми навіть проводимо таку акцію для донорів, що хто хоче стати донором у цей час, то отримує подарунок у вигляді кружки або футболки. довозимо донорів, оскільки ми знаємо, що громадській заклад сьогодні не ходить.

На Закарпатті на вагу золота кров усіх груп. А нагальна потреба - в четвертої плюс. Вона потрібна маленькому хлопчику, який зараз у реанімації.