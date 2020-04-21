Во вторник, 21 апреля, в Херсонской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 до 72. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что за сутки в области подтвердили два новых случая заболевания - женщина 66 лет и мужчина 75 лет, оба жители Херсона.

"Больные уже находились в стационарах медицинских учреждений Херсонской области с диагнозом пневмония. Их было дополнительно обследовано методом ПЦР, благодаря чему и удалось обнаружить коронавирус. Сейчас состояние пациентов тяжелое. Они были госпитализированы в Херсонскую областную инфекционную больницу. Они получают кислород, в подключение к аппарату ИВЛ не нуждаются", - сообщили в ОГА.

Также на протяжении суток выздоровели 4 пациента с COVID-19. Все они находились на самоизоляции. Всего в области вылечились 10 человек, 1 умер.

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