В Херсонской области увеличилось количество зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, в Херсонской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 до 72. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации в Facebook.
Сообщается, что за сутки в области подтвердили два новых случая заболевания - женщина 66 лет и мужчина 75 лет, оба жители Херсона.
"Больные уже находились в стационарах медицинских учреждений Херсонской области с диагнозом пневмония. Их было дополнительно обследовано методом ПЦР, благодаря чему и удалось обнаружить коронавирус. Сейчас состояние пациентов тяжелое. Они были госпитализированы в Херсонскую областную инфекционную больницу. Они получают кислород, в подключение к аппарату ИВЛ не нуждаются", - сообщили в ОГА.
Также на протяжении суток выздоровели 4 пациента с COVID-19. Все они находились на самоизоляции. Всего в области вылечились 10 человек, 1 умер.
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