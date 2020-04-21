В мире COVID-19 заразились более 2,5 млн человек [ Редактировать ]
Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает Worldometers.
Сообщается, что по состоянию на 17:30 по Украине в мире заразились 2 млн 505 тысяч 367 человек. Из них 171 850 случаев стали летальными, 659 615 пациентов выздоровели.
На протяжении суток в мире было зафиксировано 24 864 новых случая заболевания, а также 1453 смерти от коронавируса.
Наибольшее количество инфицированных COVID-19 в США - 794 297. Более ста тысяч зараженных зафиксировано еще в пяти странах: Испании (204 178), Италии (181 228), Франции (155 383), Германии (147 593) и Великобритании (124 743).
Ранее мы писали, что под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса.
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