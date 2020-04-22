Какой путь заражения коронавирусом самый распространенный [ Редактировать ]
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна назвали самый вероятный способ заражения коронавирусом.
Об этом рассказал один из авторов исследования Хендрик Штреек, пишет RTL Today.
В ходе исследования выяснилось, что риск заболевания после контакта с предметами крайне мал, поскольку не смогли найти признаков живого вируса на различных поверхностях.
"Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории", - сказал Штреек.
Более вероятным заражение будет тогда, когда заболевший кашлянет в руку, немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу коснется этого предмета и затем будет трогать лицо. Но и этот способ не очень распространен.
Ученые установили, что серьезные вспышки заболевания были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях. Это свидетельствует о том, что наиболее вероятный путь передачи - при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
В то же время вирусолог берлинского университета Charite Кристиан Дростен заявил о том, что коронавирус очень подвержен высыханию, поэтому не передается по воздуху.
Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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