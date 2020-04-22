По состоянию на 09:30 22 апреля, в Украине зафиксировали 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

174 летальных случаев, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 349

Волынская область - 176

Днепропетровская область - 150

Донецкая область - 16

Житомирская область - 287

Закарпатская область - 218

Запорожская область - 141

Ивано-Франковская область - 589

Кировоградская область - 251

Киев - 989

Киевская область - 390

Львовская область - 274

Луганская область - 26

Николаевская область - 82

Одесская область - 148

Полтавская область - 116

Ривненская область - 353

Сумская область - 86

Тернопольская область - 471

Харьковская область - 82

Херсонская область - 72

Хмельницкая область - 54

Черновицкая область - 1053

Черкасская область - 206

Черниговская область - 13

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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