Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 09:30 22 апреля, в Украине зафиксировали 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
174 летальных случаев, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 349
- Волынская область - 176
- Днепропетровская область - 150
- Донецкая область - 16
- Житомирская область - 287
- Закарпатская область - 218
- Запорожская область - 141
- Ивано-Франковская область - 589
- Кировоградская область - 251
- Киев - 989
- Киевская область - 390
- Львовская область - 274
- Луганская область - 26
- Николаевская область - 82
- Одесская область - 148
- Полтавская область - 116
- Ривненская область - 353
- Сумская область - 86
- Тернопольская область - 471
- Харьковская область - 82
- Херсонская область - 72
- Хмельницкая область - 54
- Черновицкая область - 1053
- Черкасская область - 206
- Черниговская область - 13
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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