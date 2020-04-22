В Украине ожидается еще два пика коронавируса - ориентировочно в конце апреля и между 3 и 8 мая. Об этом, ссылаясь на расчеты Национальной академии наук, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "РБК-Украина".

Исходя из этого Кабмин намерен продлить карантин до 11 мая, но с некоторыми смягчениями.

Мы не знаем, насколько они (пики заболеваемости - ред.) будут мощными. Но это те прогнозы, которые НАН делает расчетным методом, при прочих неизменных условиях. То есть при таких условиях, которые имеем сейчас. Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продлим карантин, как минимум до 11 мая. В то же время мы планируем уже смягчить некоторые меры. Например, планируем смягчить условия обязательной обсервации. Возможно, будут еще две-три сферы, в которых мы рассмотрим смягчение карантинных мер

11 мая рассматривается как "желаемый рубеж", после которого будут поступать позитивные данные и это позволит уже с 12 мая начать смягчение ограничений.

Но не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предугадывать данные относительно коронавируса не научился, все могут только догадываться. Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест.

При этом Шмыгаль отметил, ссылаясь на данные ВОЗ, что минимум последующие два года придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Премьер также не исключил, что в будущем карантинные ограничения будут вводиться в отдельных населенных пунктах или областях Украины.

"Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков, в том числе в Китае есть повторные волны. И в других странах, которые вроде как первую волну прошли и вроде уже ее преодолели, сегодня уже наблюдают за началом второй волны заболеваемости. Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и что все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях", - отметил глава правительства.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.