Тотальная нехватка денег: в МОЗ заявили о критической ситуации с больницами [ Редактировать ]
В среду, 22 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявление и ситуации в сфере медицины. Так, по его словам, около тысячи больниц в этом году имеют дефицит финансирования.
В связи со стартом второго этапа системы здравоохранения все наши учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования. Это городские больницы, районные и областные больницы. То есть, они финансируются через Национальную службу здоровья по договорам на конкретные медуслуги. Во время аудита из более чем 1600 договоров, заключенных с медучреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они получат средства в 2020 году меньше, чем это было в 2019 году.
При этом по некоторым больницам уменьшение финансирования составляет от 10% до 50%.
Например, Центр экстренной медпомощи Запорожской области. Это "103". Недофинансирование в этом году будет составлять 67 млн гривен по сравнению с 2019-м годом. Последствия такого недофинансирования - это сокращение бригад скорой со 154 до 110-ти. То есть, будут уволены люди.
"Сокращение медиков является главным риском имплементации второго этапа медреформы",- добавил Степанов
Глава Минздрава намерен провести аудит финансов, чтобы исправить ошибки и внести изменения в расходование денег. Это должно позволить избежать сокращений в медицинской сфере.
Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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