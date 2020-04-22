В среду, 22 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сделал заявление и ситуации в сфере медицины. Так, по его словам, около тысячи больниц в этом году имеют дефицит финансирования.

В связи со стартом второго этапа системы здравоохранения все наши учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования. Это городские больницы, районные и областные больницы. То есть, они финансируются через Национальную службу здоровья по договорам на конкретные медуслуги. Во время аудита из более чем 1600 договоров, заключенных с медучреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они получат средства в 2020 году меньше, чем это было в 2019 году.

При этом по некоторым больницам уменьшение финансирования составляет от 10% до 50%.

Например, Центр экстренной медпомощи Запорожской области. Это "103". Недофинансирование в этом году будет составлять 67 млн гривен по сравнению с 2019-м годом. Последствия такого недофинансирования - это сокращение бригад скорой со 154 до 110-ти. То есть, будут уволены люди.

"Сокращение медиков является главным риском имплементации второго этапа медреформы",- добавил Степанов

Глава Минздрава намерен провести аудит финансов, чтобы исправить ошибки и внести изменения в расходование денег. Это должно позволить избежать сокращений в медицинской сфере.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.