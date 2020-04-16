Украинская певица Вера Брежнева показала фото без белья. Пикантным снимком артистка поделилась на своей странице-дневнике в Instagram.

На селфи Брежнева запечатлела себя в зеркале в ванной. Звезда позирует с обнаженной грудью, прикрыв ее рукой.

В подписи к фото Брежнева рассказала о своих разгрузочных днях в питании.

Пользователи восхитились фигурой 38-летней певицы, засыпав ее комплиментами.

Ранее мы писали о том, что Брежнева и Меладзе перепели хит Монатика.