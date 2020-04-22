В Украине стартовала разработка препарата от COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине начинаются клинические исследования украинского лекарственного препарата от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.
В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция... изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.
В Офисе президента пообещали впоследствии предоставить более подробную информацию.
Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.
по теме
Коронавирус за сутки "захватил" 90 медиков
За минувшие сутки, 14 апреля, в Украине из 392 случаев заболевания коронавирусом 90 выявлено у медиков
Готовность больниц к коронавирусу: как проверить онлайн
В Украине теперь можно онлайн ознакомиться с информацией об обеспеченности больниц во время пандемии коронавируса
Доктор Комаровский рассказал, может ли коронавирус проникать через кожу
Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, может ли коронавирус проникать через кожу
Спасти рядового врача: чего не хватает больницам в Украине?
На первых парах эпидемии, в СМИ и в социальных сетях все обсуждали возможный продуктовый дефицит и, конечно же, недостачу средств индивидуальной защиты в аптеках
Карантин в Украине смягчили: что разрешили
Кабинет министров продлил карантин в Украине, но с частичным смягчением