В Украине начинаются клинические исследования украинского лекарственного препарата от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция... изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

В Офисе президента пообещали впоследствии предоставить более подробную информацию.

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