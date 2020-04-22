В Ривненской области зафиксировали три случая COVID-19 у беременных [ Редактировать ]
В среду, 22 апреля, стало известно, что в Ривненской области зафиксировано три случая COVID-19 у беременных женщин, одна из них уже выздоровела. Об этом во время брифинга сказал начальник управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсянник.
"В области зарегистрировано три случая COVID-19 у беременных женщин, одна пациентка уже выздоровела и выписана домой", - сказал Вивсянник.
Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.
по теме
В Ривненской области зафиксировали новые случаи заражения COVID-19
В области лабораторно подтверждено 18 новых случаев заражения
В Ивано-Франковской области коронавирус подтвердили у трех священников
Еще восемь священником с подозрением на инфекцию
"Медсестры сидят просто во дворе": жительница Донбасса рассказала о больнице в жилом доме
В понедельник, 13 апреля, в редакцию "Подробностей" обратилась жительница Донецкой области
Коронавирус в Украине: последние сведения
По состоянию на понедельник, 13 апреля, официально подтверждено 2777 случаев
Пандемия коронавируса: ТОП-10 стран по числу погибших
Podrobnosti.ua собрали самые новые сведения о заболевании в мире