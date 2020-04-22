В среду, 22 апреля, стало известно, что в Ривненской области зафиксировано три случая COVID-19 у беременных женщин, одна из них уже выздоровела. Об этом во время брифинга сказал начальник управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсянник.

"В области зарегистрировано три случая COVID-19 у беременных женщин, одна пациентка уже выздоровела и выписана домой", - сказал Вивсянник.

Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.