На Буковині медики намагаються врятувати 5-річну дівчинку, хвору на коронавірус. Вона зараз у реанімації, підключена до апарату штучної вентиляції легень. У деяких лікарнях Чернівецької області вже немає місць!

Що відбувається у найпроблемнішому регіоні країни?

Більше тисячі інфікованих і майже половина з них у лікарнях, - це статистика коронавірусу на Буковині. Лише за останню добу госпіталізували півсотні пацієнтів. Однією із найбільш завантажених лікарень залишається Сторожинецька. Там уже перепрофільовують відділення.

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:

У нас ще є резерв - травматологічне відділення, у нас є резерв хірургічне відділення. Тобто, резерви певні є, але просто не хочеться за це думати. Тому що це є обмеження вже іншим хворим - травматологічним, хірургічним.

Зараз у лікарні знаходяться 19 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Один - на апараті ШВЛ. Лікарям допомагають волонтери: закуповують пальне, пральні машини і засоби захисту.

Дмитро Балінов, голова Сторожинецької райдержадміністрації:

Це весь світ має таку ситуацію, не тільки ми. Не тільки Сторожинецький район.

Медперсонал працює у посиленому режимі. І таке навантаження витримують не всі.

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:

Проблема по медперсоналу завжди існує, тому що це людський фактор. Ми перейшли на систему багаторазових костюмів захисних. Тому що одноразові дуже дороговартісні.

А от в Чернівцях пообіцяли виплатити медпрацівникам винагороду. Гроші отримають медики лікарні, де зараз найбільше хворих.

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:

Лікарі Першої міської лікарні, 140 - медичний персонал. Ми всіх людей в білих халатах називаємо лікарями: і медсестри, і молодший медперсонал, і працівники, які займаються боротьбою з коронавірусом, отримають грошову винагороду від територіальної громади, від вас, чернівчани, від нас - у сумі: 15 тисяч, 10 тисяч і 7 тисяч відповідно.

Крім того, Буковина чекає на чергову партію засобів індивідуального захисту - їх розподілять між медпрацівниками.