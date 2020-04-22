На Буковині медики намагаються врятувати життя хворій на коронавірус 5-річній дівчинці [ Редактировать ]
На Буковині медики намагаються врятувати 5-річну дівчинку, хвору на коронавірус. Вона зараз у реанімації, підключена до апарату штучної вентиляції легень. У деяких лікарнях Чернівецької області вже немає місць!
Що відбувається у найпроблемнішому регіоні країни?
Більше тисячі інфікованих і майже половина з них у лікарнях, - це статистика коронавірусу на Буковині. Лише за останню добу госпіталізували півсотні пацієнтів. Однією із найбільш завантажених лікарень залишається Сторожинецька. Там уже перепрофільовують відділення.
Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:
У нас ще є резерв - травматологічне відділення, у нас є резерв хірургічне відділення. Тобто, резерви певні є, але просто не хочеться за це думати. Тому що це є обмеження вже іншим хворим - травматологічним, хірургічним.
Зараз у лікарні знаходяться 19 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Один - на апараті ШВЛ. Лікарям допомагають волонтери: закуповують пальне, пральні машини і засоби захисту.
Дмитро Балінов, голова Сторожинецької райдержадміністрації:
Це весь світ має таку ситуацію, не тільки ми. Не тільки Сторожинецький район.
Медперсонал працює у посиленому режимі. І таке навантаження витримують не всі.
Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:
Проблема по медперсоналу завжди існує, тому що це людський фактор. Ми перейшли на систему багаторазових костюмів захисних. Тому що одноразові дуже дороговартісні.
А от в Чернівцях пообіцяли виплатити медпрацівникам винагороду. Гроші отримають медики лікарні, де зараз найбільше хворих.
Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:
Лікарі Першої міської лікарні, 140 - медичний персонал. Ми всіх людей в білих халатах називаємо лікарями: і медсестри, і молодший медперсонал, і працівники, які займаються боротьбою з коронавірусом, отримають грошову винагороду від територіальної громади, від вас, чернівчани, від нас - у сумі: 15 тисяч, 10 тисяч і 7 тисяч відповідно.
Крім того, Буковина чекає на чергову партію засобів індивідуального захисту - їх розподілять між медпрацівниками.
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