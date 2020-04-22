В среду, 22 апреля, исполняется ровно год со второго тура президентских выборов-2020. Именно в этот день состоялась премьера фильма о том, как Владимир Зеленский справлялся с проблемами украинцев и чего ему удалось достичь за этот год. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале главы государства.

Фильм состоит из ответов Зеленского интервьюеру, который не показан, на вопросы, которые не озвучены, а также из нарезки из старых выступлений Зеленского и новостей на телеканалах.

Большинство "достижений" власти за год продемонстрированы именно в виде новостных заголовков на каналах.

В фильме президент высказал уверенность, что ему удастся за оставшиеся четыре года каденции перезагрузить Украину.

"Некоторые твои шаги, когда ты очень быстрый человек, хочешь все поменять, всех сменить, заменить, всех победить, вот прямо так сразу всех, - оно не сразу получается", - признался Зеленский.

Ранее Зеленский назначил нового посла Украины в Пакистане.