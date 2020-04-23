В среду, 22 апреля, около 17 часов, вертолет Ми-8 бориспольской Бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку. Об этом сообщается на странице Командования воздушных сил ВСУ в Facebook.

По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло отказ одного из двигателей.

"Ми-8 успешно совершил вынужденную посадку на одном двигателе. Для этого командир визуально выбрал место в полевой местности вблизи населенного пункта Иванков Киевской области и посадил машину", - отметили в командовании.

По его данным, в этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары.

"Вертолет не поврежден, экипаж - в норме", - говорится в сообщении.

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