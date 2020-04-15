Во Франции пенсионер случайно катапультировался из самолета [ Редактировать ]
Французский пенсионер случайно катапультировался из самолета. Об этом пишет Teller Report.
64-летний мужчина, управляющий компанией оборонной промышленности, решил отметить свой выход на пенсию полетом на истребителе Dassault Rafale B.
В полете он случайно схватился за рычаг на его катапультируемом сидении, и катапульта сработала. К счастью, в небе парашют раскрылся, и француз приземлился на поле недалеко от Германии.
Мужчину доставили в больницу и осмотрели. Он отделался испугом и незначительными травмами.
Французские правоохранители выясняют подробности инцидента.
Ранее мы писали о том, что на взлете разбился самолет с медиками.
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