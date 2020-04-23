На ремонт дорог в 2020 году выделят более 80 миллиардов гривен - Шмыгаль [ Редактировать ]
На ремонт дорог в 2020 году будет выделено более 80 млрд грн. Такая сумма заложена в обновленном государственном бюджете Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Закарпатскую область, передает пресс-служба Кабмина.
Наряду с капитальным ремонтом дорог государственного значения для правительства приоритетным является строительство и ремонт дорог местного значения, подчеркнул премьер-министр. В обновленном госбюджете-2020 на ремонт местных дорог заложено 22 млрд грн, однако правительство не будет ограничиваться этой суммой и будет привлекать дополнительные средства.
"Сегодня очень важный момент - вовремя разработать проектно-сметную документацию на местные дороги. Желательно ее делать не кусочками, а по направлениям. Например, есть 200 км местной дороги, надо сделать ПСД на весь участок. При необходимости мы будем искать дополнительный ресурс. Местные дороги должны быть в этом году дофинансированы", - заявил глава правительства.
Как сообщали "Подробности", в четверг, 23 апреля, во время заседания Регионального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на Закарпатье под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля был представлен новый председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.
по теме
Карантин в Україні можуть пом'якшити після 11 травня - Денис Шмигаль
Карантин в Україні подовжили до 11 травня. Таке рішення ухвалили напередодні. Урядовці керувалися даними Мінохорони здоров'я та науковців, які свідчать, що пік захворюваності припаде на початок наступного місяця
В Україні знову подовжили карантин
Урядовці керувалися даними НАН України та МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності припаде на початок травня
Новую методологию дорожных закупок блокирует замминистра Панаиотиди - СМИ
Панаиотиди блокирует принятие методологии для проведения закупок работ, товаров и услуг для целей дорожного строительства
Отсутствие траншей МВФ: Шмыгаль назвал последствия
В среду, 22 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом станет испытанием для банковской системы
Украину ждет еще два пика коронавируса - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление