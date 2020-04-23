Новым губернатором Закарпатья назначен экс-начальник контрразведки СБУ [ Редактировать ]
Председателем Закарпатской областной государственной администрации назначен Алексей Петров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В четверг, 23 апреля, первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил нового председателя Закарпатской ОГА во время заседания Регионального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на Закарпатье под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
С 2017-го по 2019 год Алексей Петров занимал пост руководителя Департамента контрразведки СБУ. В августе 2019 года возглавил управление СБУ в Кировоградской области. 17 апреля Владимир Зеленский уволил Петрова с этого поста.
Напомним, что 24 декабря 2019 года президент Украины уволил Игоря Бондаренко с должности председателя Закарпатской ОГА. С того времени обязанности губернатора выполнял Алексей Гетманенко.
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