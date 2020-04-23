Певица Мадонна закупила для американских тюрем и колоний 100 тысяч защитных масок. Об этом сообщат CBS.

Поп-дива сотрудничает с правозащитной группой Meek Mill REFORM Alliance, чтобы распределять средства индивидуальной защиты в исправительных учреждениях США.

"Более 2 миллионов жизней в тюрьмах по всей Америке в настоящее время находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19. Очень важно, чтобы мы защищали наших заключенных и тюремный персонал, особенно с учетом того, что в этих учреждениях трудно соблюдать правила социального дистанцирования", - заявил председатель REFORM Майкл Рубин.

Более 50 тысяч хирургических масок будут переданы в тюрьму округа Кук в Чикаго. С начала эпидемии в ней умерли шесть заключенных, заражены 210 сотрудников и 235 заключенных.

Департамент исправительных учреждений Луизианы получит 20 тысяч масок, еще 30 тысяч будут отправлены в калифорнийскую тюрьму Вакавилля, тюрьму Рэй Брук в Нью-Йорке и в управление шерифа округа Саффолк в штате Массачусетс.

По последним данным, которые предоставляет Университет Джонса Хопкинса, коронавирусом в США заражены почти 825 тысяч человек. Жертвами инфекции стали почти 47 тысяч американцев.