Зеленский обратился к Украинцам: о чем рассказал президент [ Редактировать ]
В четверг, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны, записав видео.
Зеленский поблагодарил всех, кто на Пасху оставался дома.
Также президент сделал ряд важных заявлений:
- Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом.
- ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро, которые смягчат негативные последствия от Covid-19.
- Продолжение карантина до 11 мая - верное решение. Тем более, у правительства есть четкий план выхода из карантина.
- Легендарная "Мрія" доставила в Украину из Китая необходимые медикам средства индивидуальной защиты.
- Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом.
И уже по традиции Зеленский попросил всех оставаться дома.
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