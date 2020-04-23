В четверг, 23 апреля, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, как и чем в Украине лечат больных коронавирусом. Об этом сообщает "Украинская правда".

У нас там есть и антибактериальная терапия, есть противовирусная терапия, препараты ремдесивир, гидроксихлорохин. Весь перечень вы можете посмотреть в протоколе, он в открытом доступе.

Главной проблемой Степанова назвал то, что пока лекарств от заболевания в мире нет. "Поэтому весь мир на основе практического опыта что-то вносит во врачебные рекомендации", - добавил он.

У нас над этим протоколом работают лучшие врачи по своей специальности: анестезиологи, эпидемиологи, эндокринологи, и они прописывают те или иные рекомендации по лечению.

Степанов подчеркнул, что все эти рекомендации можно применять исключительно в медицинских учреждениях под наблюдением врача.

"Невозможно проводить никаких самолечений", - предостерег он.

По словам главы Минздрава, пиковая нагрузка на систему здравоохранения произойдет, когда количество пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких начнет приближаться к двум тысячам.

Условно говоря, если вдруг завтра у нас будет на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах первой волны не 155 человек, а, не дай Бог, очень резко начнет расти, и это количество начнет приближаться к 2 тысяамч аппаратов искусственной вентиляции легких, тогда мы будем сразу вводить вторую волну. И это будет пиковая нагрузка на систему здравоохранения.

Он уточнил, что сейчас в 243 больницах с больными коронавирусом занято 10-15% койкомест, с 2097 аппаратов искусственной вентиляции легких заняты 155.

Ранее в ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе.