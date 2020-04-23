Блокировка российских сайтов: СБУ намерена продлить запрет [ Редактировать ]
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает продлить санкции не только против российских соцсетей, но и против российских веб-ресурсов и программных продуктов. Соответствующее предложение он внес на рассмотрение СНБО, сообщается пресс-служба СБУ.
В частности, глава СБУ предложил продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".
"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - заявил Баканов.
Также председатель СБУ предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.
"По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы", - говорится в сообщении.
По оценкам специалистов по компьютерной безопасности, примерно 70% негативных материалов об Украине продвигаются из информационного пространства Российской Федерации.
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