Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что на всех временно оккупированных Россией территориях Украины - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается обострение распространения COVID-19, а достоверные факты о числе зараженных - тщательно скрываются. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Это результат безответственных действий российских оккупационных администраций, которые длительное время скрывали информацию о реальном положении, сознательно подвергая граждан опасности", - сообщает пресс-служба министерства.

Там указали, что 22 апреля оккупационные администрации на Донбассе и в Луганске синхронно признали наличие первых летальных случаев от коронавируса, и синхронно была обнародована информация о значительном росте количества инфицированных. Согласно этой информации, "под наблюдением" из-за коронавируса на этих территориях находятся более 13 тыс. человек.

Кроме того, в Первомайске, которое закрыто на карантин еще 15 апреля, население чрезвычайно обеспокоено отсутствием достоверной информации об эпидемии, ведь люди знают о фактах заболевания, в том числе - среди медиков, которые скрываются оккупационной администрацией.

"На всех временно оккупированных территориях - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов, которое тщательно скрывается", - подчеркивает министерство.

Ранее мы писали, что число жертв COVID-19 в мире превысило 190 тыс. человек.