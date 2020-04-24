В мире уже зафиксировано более 190 тыс. смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщаетcя на сайте Worldometers.

Больше всего смертей зафиксировали в США (49,769), на втором месте Италия (25,549), на третьем - Испания (22,157). Кроме того, большое количество умерших во Франции (21,856) и Великобритании (18,738).

Кроме того, в мире зафиксировано уже более 2,7 млн зараженных коронавирусом. Из них - почти 60 тыс. человек в тяжелом состоянии.

Выздороветь с начала пандемии удалось более 745 тыс. человек.

Ранее мы писали, что врачи назвали новое осложнение от коронавируса.