Несмотря на решение Конституционного суда, власть отказывается вернуть льготы гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, а после начала второго этапа медреформы она еще и лишила многих из них возможности лечиться. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин накануне 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

"Сегодня для "Оппозиционной платформы - За жизнь" одна из главных задач - добиться от власти выполнения решения Конституционного суда, восстановившего льготы "чернобыльцев". Это решение было принято по нашему представлению ещё в 2018 году, но сначала старая, а теперь и новая власть отказывается заложить в госбюджет деньги на финансирование этих льгот", - заявил политик.

Больше того, по его словам, в бюджете 2020 года объем средств, выделяемых на программы социальной защиты чернобыльцев, сокращается даже в номинальном выражении. Бюджетные программы по обеспечению жильем и лечению онкологии у чернобыльцев так и не восстановлены (до 2014 года объём их финансирования составлял суммарно 80 млн гривен, а с учетом инфляции за 7 лет сумма должна быть в 2,6 раза больше).

При этом, как сообщил народный депутат, даже в сокращенном виде оставшиеся программы социальной защиты чернобыльцев недофинансируются. Так, программа "Социальная защита граждан, которые пострадали в результате катастрофы на ЧАЭС" за январь-февраль 2020 недофинансирована на 38 млн гривен или 17%, а новая бюджетная программа в размере 103,5 млн, предназначенная для доплат за работу в зоне отчуждения и для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, за январь-февраль 2020 вообще не профинансирована.

"Из-за начала второго этапа медреформы ухудшается и ситуация с доступностью и качеством медобслуживания "чернобыльцев" - они рискуют остаться без бесплатной медпомощи. Договоры с Национальной службой здоровья заключили далеко не все медучреждения, которые наблюдают и лечат "чернобыльцев", а значит, проблемы с финансированием неизбежны. Но даже те медучреждения, которые заключили договоры, не смогут предоставить полноценное лечение, так как не все услуги, необходимые "чернобыльцам", попали в перечень бесплатных услуг", – сообщил Сергей Левочкин.

Также, по его словам, остаётся проблемой и обеспечение чернобыльцев льготными лекарствами: бесплатных медикаментов не хватает, а реимбурсация не покрывает весь спектр необходимых чернобыльцам препаратов.

"Власть забыла о том, что она несет ответственность за граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Задача "Оппозиционной платформы - За жизнь" - вернуть "чернобыльцам" то, что у них отобрали", - резюмировал народный депутат.