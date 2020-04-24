Разумков открыл внеочередное заседание Рады [ Редактировать ]
Фото: Верховная Рада / wikipedia.org
В пятницу, 24 апреля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента, передает "РБК-Украина".
"В зале зарегистрировано 332 народных депутатов. Внеочередное заседание объявляю открытым", - заявил Разумков.
Отметим, в ходе заседания депутаты рассмотрят три постановления и шесть законопроектов. В частности среди постановлений:
- проект постановления об отмене решения Рады от 16 апреля о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о противодействии злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);
- проект постановления об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" (№ 2653-П).
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