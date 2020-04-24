Последнее обновление для Windows 10 может удалять файлы пользователей или помещать их в корзину.

Об этом пишет портал Windows Latest.

По информации, обновление под номером KB4549951 уже успело установить и пострадать от него большое количество пользователей.

Отмечается, что люди отсылали в службу поддержки жалобы с похожими проблемами, но пока решить их не представляется возможным.

Известно, что поломка вероятно может быть связана с сбоем в активации ОС.

Ранее мы писали о том, что предыдущее обновление ОС Windows привело к появлению ошибки в виде "синего экрана смерти".