"Сломанное" обновление: новый Windows ликвидирует системные файлы [ Редактировать ]
Последнее обновление для Windows 10 может удалять файлы пользователей или помещать их в корзину.
Об этом пишет портал Windows Latest.
По информации, обновление под номером KB4549951 уже успело установить и пострадать от него большое количество пользователей.
Отмечается, что люди отсылали в службу поддержки жалобы с похожими проблемами, но пока решить их не представляется возможным.
Известно, что поломка вероятно может быть связана с сбоем в активации ОС.
Ранее мы писали о том, что предыдущее обновление ОС Windows привело к появлению ошибки в виде "синего экрана смерти".
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