Когда Рада соберется на внеочередное заседание [ Редактировать ]
Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится на следующей неделе ориентировочно в четверг - пятницу. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "РБК-Украина".
По его словам, планируется собрать вопросы для рассмотрения на заседании от каждой фракции.
"На следующей неделе мы хотим сделать по инициативе парламента внеочередное заседание. По каким вопросам? Мы общались о том, что соберем вопросы от каждой фракции. Сделаем онлайн-заседание согласительного. Соберем 150 подписей. Ориентировочно на четверг - на пятницу будет еще одно заседание", - заявил Арахамия.
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