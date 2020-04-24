Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится на следующей неделе ориентировочно в четверг - пятницу. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "РБК-Украина".

По его словам, планируется собрать вопросы для рассмотрения на заседании от каждой фракции.

"На следующей неделе мы хотим сделать по инициативе парламента внеочередное заседание. По каким вопросам? Мы общались о том, что соберем вопросы от каждой фракции. Сделаем онлайн-заседание согласительного. Соберем 150 подписей. Ориентировочно на четверг - на пятницу будет еще одно заседание", - заявил Арахамия.

Ранее Верховная Рада назначила министра экономики.