Возле офиса телеканала нашли взрывчатку [ Редактировать ]
В пятницу, 24 апреля, в Киеве возле офиса телеканала "112 Украина" нашли самодельное взрывное устройство. Его обнаружили работники коммунальных служб во время ремонтных работ. Сейчас место обследуют взрывотехники и полиция. Об этом сообщает "112 Украина".
Работник, проводивший работы по укладке кабеля в коммуникационном колодце, увидел механизм, который похож на взрывное устройство. Сразу же была вызвана полиция и взрывотехники, которые приехали через 15-20 минут.
Уточняется, что полиция перекрыла дорогу со стороны Дегтяревской и с проспекта Победы. На месте работают сотрудники Нацполиции и взрывотехники, а также дежурит бригада скорой помощи. Людям проход запрещен.
Ранее мы писали о том, что под Донецком на железнодорожной станции нашли взрывчатку.
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