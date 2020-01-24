В пятницу, 24 января, в Донецкой области правоохранители нашли взрывчатку на железнодорожной станции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Известно, что во время патрулирования на ж/д станции поселка Верхнеторецкое сотрудники полка патрульной службы полиции обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом лежали неподалеку от главного входа на вокзал.

По информации командира полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" Виталия Сатаренко, сотрудники немедленно огородили опасную находку и прилегающую территорию по периметру, выставили охрану и сообщили о происшествии в соответствующие службы.

После тщательного изучения предметов сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания.

Ранее сообщалось, что в Испании прогремел мощный взрыв.