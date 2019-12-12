В четверг, 12 декабря, начальник криминальной полиции Нацполиции Евгений Коваль заявил, что взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета заложила Юлия Кузьменко.

"Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - Кузьменко Юлия", - сообщил он.

"Работает детским хирургом в "Охматдете". В последние годы стала собственником дома и нескольких автомобилей", - подчеркнул генерал.

Юлия Кузьменко - известный волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог. В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду "За гуманитарное участие в антитеррористической операции" и волонтерскую премию "Евромайдан SOS-2016".

Коваль также назвал имена пяти подозреваемых в убийстве Шеремета - это Яна Дугарь (медсесрта одного из парашютно-десантных батальонов), Юлия Кузьменко, (Андрей) Антоненко (музыкант и доброволец) и супруги (Владислав и Инна - ред.) Грищенко (добровольцы).

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Отмечается, что подозреваемых в убийстве Шеремета установили в ходе изучения других, на первый взгляд, не связанных между собой преступлений.



По его словам, следствие изучило обстоятельства 35 похожих преступлений, но внимание привлекли следующие: подрыв ЛЭП в Херсонской области и неудачное покушение на бизнесмена Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.

Выделено 4 основных версии убийства Шеремета - ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность или дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица - остановилось на последней.

Коваль показал записи, свидетельствующие: вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза.

Ваня "Пистолет" совершил самоубийство на следующий день после вызова на допрос.

Инна Грищенко расценила это как благоприятный для них факт - мол, все складывается "так, как нам надо". Она говорила мужу Владиславу (это есть в записях):

"Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательно ... Тебе это будет в плюс, теперь вертеть будем, как хотим".

Заказчики убийства пока не называются. Президент Владимир Зеленский призвал их установить.

Ранее мы писали о том, что в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ. Кроме того, Владимир Зеленский решил собрать глав правоохранительных ведомств в связи с расследованием этого преступления.