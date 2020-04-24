Кабмин уволил главу Гостаможни [ Редактировать ]
В пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил Максима Нефедова с должности главы государственной таможенной службы. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Также в ходе заседание были уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.
Ранее мы писали, что Зеленский назначил нового члена Нацрады.
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