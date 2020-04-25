Как ложь влияет на здоровье: ученые сделали шокирующее открытие [ Редактировать ]
Ученые из Университета Аризоны в ходе проведения исследования выяснили, как ложь влияет на здоровье человека. Оказывается, сокрытие правды повышает риск развития болезней сердца. Об этом пишет newsyou.info.
Во время исследования эксперты проанализировали две модели регулирования эмоций: поверхностную и глубокую. При первом типе человек демонстрирует свои чувства окружающим, а второй подразумевает сокрытие истинных мыслей.
"В итоге выяснилось, что, произнося ложь, человек испытывает стресс. Если делать это регулярно, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая первая страдает из-за возникновения нервных ситуаций. В результате значительно растет вероятность инфарктов и инсультов", - говорится в сообщении.
То есть, говорить неправду ненужно не только с моральной точки зрения, но и по причине увеличения риска появления проблем со здоровьем.
Ученые утверждают, что, отказавшись от лжи, человек продлит собственную жизнь и защитит сердце от болезней. Естественно, обман – это не единственный фактор, влияющий на сосудистую систему. Поэтому отказ лжи на 100% не защитит от инсульта или инфаркта, но поможет снизить риск развития болезней сердца.
Отмечается, что при появлении повышенного давления, неприятных ощущений в области головы, отечности, одышке и рвоте необходимо обратиться к врачу. Перечисленные признаки относят к первым симптомам болезней сердца.
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