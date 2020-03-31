Медики назвали самую полезную для сердца кашу [ Редактировать ]
Медики утверждают, что наше здоровье напрямую зависит от нашего питания. Один простой продукт поможет сохранить ваше сердце от болезней. Об этом пишет changeua.com.
Специалисты советуют чаще употреблять перловую кашу.
"Она регулирует уровень холестерина в крови, также в ней содержится много витаминов К и В, которые положительно влияют на сосуды и сердце. Каждодневное употребление перловой каши устранит образование бляшек и появление тромбов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в каше много железа и магния, белка и клетчатки.
Однако, стоит отметить, что у перловой каши, как и любого другого продукта, есть противопоказания. Те, кто страдают проблемами с ЖКТ должны проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить в свой рацион данный продукт.
Ранее мы писали о том, какие продукты нельзя есть перед тренировкой.
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