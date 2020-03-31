Медики утверждают, что наше здоровье напрямую зависит от нашего питания. Один простой продукт поможет сохранить ваше сердце от болезней. Об этом пишет changeua.com.

Специалисты советуют чаще употреблять перловую кашу.

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"Она регулирует уровень холестерина в крови, также в ней содержится много витаминов К и В, которые положительно влияют на сосуды и сердце. Каждодневное употребление перловой каши устранит образование бляшек и появление тромбов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каше много железа и магния, белка и клетчатки.

Однако, стоит отметить, что у перловой каши, как и любого другого продукта, есть противопоказания. Те, кто страдают проблемами с ЖКТ должны проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить в свой рацион данный продукт.

Ранее мы писали о том, какие продукты нельзя есть перед тренировкой.