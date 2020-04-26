"Фабрика младенцев": столичная клиника репродуктивной медицины продавала детей за границу [ Редактировать ]
Столичные правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, которая занималась продажей новорожденных детей за границу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Злоумышленники в течение длительного времени переправляли малышей за границу под видом суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами. Свою деятельность маскировали под видом столичной клиники, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины,
Преступники в белых халатах подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине, и параллельно находили украинок, готовых стать суррогатной мамой и оформить фиктивный брак с иностранцем. Сначала они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери. Потом способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины.
Услуги посредников за рождение ребенка в Украине обходились потенциальным родителям в 50 тысяч долларов США: организация искусственного оплодотворения с помощью суррогатной матери - от 15 тысяч долларов, фиктивный брак - от 1 тысячи долларов.
На одной из квартир в Соломенском районе Киева полиция обнаружила пять младенцев в возрасте до двух месяцев, которые готовились к отправке за границу. Все они находились под наблюдением женщин, которые за уход за ними получали от 500 до 1000 гривен в сутки. Сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях.
В настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства", - сообщает прокуратура города Киева.
Участники нелегальной схемы переправки младенцев за границу предстанут перед судом по статье 149 Уголовного кодекса Украины - "Торговля людьми". Им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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