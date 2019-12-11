В Пакистане медсестра украла из больницы новорожденную близняшку для своей бездетной тети, сообщает BBC News.

Известно, что мужчина отвез беременную в больницу. После родов семье передали одну новорожденную девочку и разрешили отвезти ее и новоиспеченную мать домой.

Читайте также Женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться

Женщина окончательно пришла в сознание только через несколько дней. К этому моменту ребенок, с которым она вернулась из больницы, скончался. Она спросила, где ее вторая девочка, но ответа на вопрос не получила.

Ее муж немедленно обратился в полицию, после чего дежурную родильного отделения задержали. Медсестра во всем созналась и сообщила патрульным адрес, куда она увезла новорожденную.

Выяснилось, что совершить кражу помогали две коллеги. Медработница отдала девочку тете, которая 17 лет состояла в браке, но не могла забеременеть. По ее словам, родственница очень хотела ребенка.

Ранее сообщалось, что 22 медсестры одновременно забеременели.