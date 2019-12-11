Медсестра похитила младенца для бездетной родственницы [ Редактировать ]
В Пакистане медсестра украла из больницы новорожденную близняшку для своей бездетной тети, сообщает BBC News.
Известно, что мужчина отвез беременную в больницу. После родов семье передали одну новорожденную девочку и разрешили отвезти ее и новоиспеченную мать домой.
Женщина окончательно пришла в сознание только через несколько дней. К этому моменту ребенок, с которым она вернулась из больницы, скончался. Она спросила, где ее вторая девочка, но ответа на вопрос не получила.
Ее муж немедленно обратился в полицию, после чего дежурную родильного отделения задержали. Медсестра во всем созналась и сообщила патрульным адрес, куда она увезла новорожденную.
Выяснилось, что совершить кражу помогали две коллеги. Медработница отдала девочку тете, которая 17 лет состояла в браке, но не могла забеременеть. По ее словам, родственница очень хотела ребенка.
Ранее сообщалось, что 22 медсестры одновременно забеременели.
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