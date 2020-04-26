В воскресенье, 26 апреля, дети в Испании впервые смогли выйти из своих домов после шести недель изоляции, сообщает Reuters.

Власти Испании, где карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса были одними из самых строгих в Европе, смягчили правила после того, как несколько дней подряд снижалось количество смертей из-за COVID-19. Сегодня они достигли самого низкого показателя более чем за месяц.

Детям младше 14 лет даже в защитных масках запретили выходить на улицу 14 марта, после того, как правительство объявило чрезвычайное положение в стране.

С сегодняшнего дня в Испании детям разрешается один час активного отдыха на свежем воздухе. Они могут находиться на улице с 9:00 до 21:00, но не могут удаляться от своего дома более, чем на километр. Им запрещено пользоваться игровыми площадками и приближаться к другим людям более, чем на два метра. Школы в Испании остаются закрытыми.

В телевизионном обращении к нации в субботу вечером премьер-министр Санчес анонсировал смягчение карантина. Со 2 мая людям будет позволено в одиночку заниматься спортом. Челнам одной семьи, живущим вместе, будет разрешено вместе совершать короткие прогулки.

Министерство здравоохранения Испании сообщило 26 апреля, что за последние сутки в стране умерли 288 человек с коронавирусом. Это самый низкий показатель за последний месяц. Для сравнения, в субботу было зарегистрировано 378 летальных случаев, а в пятницу - 367.

С начала пандемии в Испании от инфекции погибли 23 190 человек. Страна занимает третье место в мире по числе смертей от COVID-19 после США и Италии.