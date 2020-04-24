Украинские врачи вернулись из Италии [ Редактировать ]
В четверг, 23 апреля, из Италии вернулись двадцать украинских медиков, которые помогали спасать итальянцев, больных COVID-19 и перенимали опыт лечения зараженных коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
"Вчера 20 наших медицинских работников вернулись из Италии. Сейчас они проходят обсервацию в одном из санаториев под Киевом. Все они вернулись, все они здоровы - это главное.
Они боролись за жизнь и здоровье итальянцев в двух городах. Тот опыт, который они привезли и который они на широкую общественность смогут рассказать после выхода из обсервации, очен дорог для нас. Мы уже имели возможность с ними пообщаться средствами телефонной связи",- заявил министр.
По словам Степанова, итальянские подходы к лечению, обращение с больными разной степени тяжести, организация маршрутов медиков и меры карантина в Италии интересны для Украины.
Ранее сообщалось, что украинским медикам в Италии продлили командировку.
Также мы писали о том, что в Италии резко выросло число вылечившихся от коронавируса.
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