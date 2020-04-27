Когда в Украине запустят общественный транспорт [ Редактировать ]
Стало известно, что правительство планирует запустить 12 мая общественный транспорт в городах, пригородах и междугороднее сообщение.
"Это касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации.
Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Кроме того, маски, дистанция, скрининг не отменяется. В транспорте нельзя будет перевозить людей стоя. Что касается железной дороги и перелетов - просчитывается вариант, когда средние кресла будут свободны. Это может отразиться на стоимости билета, но решение еще не принято.
Ранее мы писали, что эвакуацию украинцев возобновлят.
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