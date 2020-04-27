В воскресенье, 26 апреля, в г. Первомайск Николаевской области случилось ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

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"61-летний водитель автомобиля Renault Kangoo, двигаясь по проезжей части по улице Коротченко, допустил столкновение с мотоциклом Forte FT 200, за рулем которого находился 17-летний житель района", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не травмировался.

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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