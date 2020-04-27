Министерство инфраструктуры Украины анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую ​​возможность.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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"У меня хорошие новости для украинских, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира", - заявил Криклий.

По его словам, эвакуировать украинцев будут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за самоизоляцией будет осуществляться с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "Действие".

Рейсы планируются из таких городов: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Ранее сообщалось, что Польша вывозит украинцев на родину.