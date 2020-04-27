В понедельник, 27 апреля, из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Как отмечается, за его примером будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены за объявлением правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться домой с разных уголков мира.

"Этим спецрейсом из Майами домой возвращается 119 учеников из Украины, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что эвакуацию украинцев возобновят.