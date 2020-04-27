Из Майами в Киев вылетел самолет с украинцами [ Редактировать ]
В понедельник, 27 апреля, из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Как отмечается, за его примером будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены за объявлением правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться домой с разных уголков мира.
"Этим спецрейсом из Майами домой возвращается 119 учеников из Украины, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что эвакуацию украинцев возобновят.
по теме
Когда в Украине запустят общественный транспорт
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сделал заявление
Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 9000
За сутки зафиксировано 392 новых случая
В Нью-Йорке будут проводить тест на COVID-19 в аптеках
Власти позволят проводить тестирование на выявление коронавируса прямо в аптеках
В США от COVID-19 скончались более 55 тыс. человек
Всего в стране зафиксировали 987 тыс. зараженных коронавирусом
"Власти Китая могли знать о коронавирусе уже в ноябре 2019" - Помпео
США все еще хотят получить от Китая оригинальные образцы коронавируса