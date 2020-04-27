В Минздраве назвали четкие требования для открытия рынков [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Так, на ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрен вопрос восстановления продовольственных рынков.
Министр добавил, что для того, чтобы работа рынков была безопасной, Минздрав и Министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля.
Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм.
Он подчеркнул, что это серьезный шаг к ослаблению карантина и призвал соблюдать все профилактические требований, чтобы усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны.
Так, согласно инфографике, для возобновления работы рынков, необходимо:
- допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;
- наличие на каждом входе на рынке антисептиков;
- не более одного покупателя на 10 м. кв;
- дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа;
- уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
- отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
- расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров;
- защитные экраны между продавцами и покупателями.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм.
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