Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, на ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрен вопрос восстановления продовольственных рынков.

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Министр добавил, что для того, чтобы работа рынков была безопасной, Минздрав и Министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля.

Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм.

Он подчеркнул, что это серьезный шаг к ослаблению карантина и призвал соблюдать все профилактические требований, чтобы усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны.

Так, согласно инфографике, для возобновления работы рынков, необходимо:

допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;

наличие на каждом входе на рынке антисептиков;

не более одного покупателя на 10 м. кв;

дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа;

уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;

отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;

расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров;

защитные экраны между продавцами и покупателями.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм.