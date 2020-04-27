В понедельник, 27 апреля, в Кабинете министров Украины заявили о том, что в стране разрешат работать ряду продовольственных рынков. Это решение планируют рассмотреть в ближайшую среду, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что 29 апреля на своем очередном заседании Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие рынков стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали "четкие критерии работы и алгоритм контроля".

Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период.

Он добавил, что соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании правительства в среду, 29 апреля.

Ранее сообщалось, что Кабмин повысил зарплаты таможенникам. Также мы писали о том, что в Украине увеличили минимальную помощь по безработице.