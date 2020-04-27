В Украине откроют более 200 рынков: Шмыгаль сделал заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 27 апреля, в Кабинете министров Украины заявили о том, что в стране разрешат работать ряду продовольственных рынков. Это решение планируют рассмотреть в ближайшую среду, сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что 29 апреля на своем очередном заседании Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков".
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие рынков стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали "четкие критерии работы и алгоритм контроля".
Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период.
Он добавил, что соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании правительства в среду, 29 апреля.
Ранее сообщалось, что Кабмин повысил зарплаты таможенникам. Также мы писали о том, что в Украине увеличили минимальную помощь по безработице.
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