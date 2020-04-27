В пятницу, 1 мая, свою работу смогут возобновить продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мер. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, на заседании в среду, 29 апреля, Кабинет министров рассмотрит возможность открытия рынков.

Я знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм.