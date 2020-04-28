Кабмін дозволить відкривати ринки з дотриманням санітарних умов [ Редактировать ]
Уряд дозволить відкривати ринки в Україні вже завтра. Утім, лише у разі, якщо там дотримуватимуть суворих умов. Відповідну постанову підписав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
На вході до базарів усім мають вимірювати температуру. Впускатимуть не більше одного покупця на 10 квадратних метрів, і лише в масках. Відстань між продавцями - не менше трьох метрів.
Контактні поверхні дезінфікуватимуть що три години. А між продавцями та покупцями мають встановити захисні екрани.
За словами Ляшка, дозвіл на роботу надаватимуть щодня. Якщо ринок порушить правила - наступного разу він зможе відчинитися лише за тиждень.
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