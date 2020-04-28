В четверг, 30 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegaram-канале.

По его словам, начало заседания запланировано на 13:00.

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"В связи с тем что многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04). Начало заседания в 13:00", - написал парламентарий.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры".