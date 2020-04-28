Тысячи фламинго "оккупировали" озера Индии (видео) [ Редактировать ]
В индийском городе Мумбаи из-за карантина на озера спустились более полутора тысяч розовых фламинго.
Об этом сообщает The Print.
По их словам, в городе прекратились работы по строительству домов, поэтому птиц больше не пугает шум техники и рабочих.
"Эти птицы предпочитают селиться в болотистых местах, где раньше всегда велись масштабные строительные работы. В период карантина все работы были приостановлены, что создало идеальные условия для ночлега фламинго", - отмечается в сообщении.
К тому же, миграция птиц увеличилась на около 25%.
#WATCH Maharashtra: A large number of migratory Flamingo birds seen at the creek in Navi Mumbai. pic.twitter.com/2FT0D0WXcW— ANI (@ANI) April 18, 2020
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