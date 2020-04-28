В индийском городе Мумбаи из-за карантина на озера спустились более полутора тысяч розовых фламинго.

Об этом сообщает The Print.

По их словам, в городе прекратились работы по строительству домов, поэтому птиц больше не пугает шум техники и рабочих.

"Эти птицы предпочитают селиться в болотистых местах, где раньше всегда велись масштабные строительные работы. В период карантина все работы были приостановлены, что создало идеальные условия для ночлега фламинго", - отмечается в сообщении.

К тому же, миграция птиц увеличилась на около 25%.

#WATCH Maharashtra: A large number of migratory Flamingo birds seen at the creek in Navi Mumbai. pic.twitter.com/2FT0D0WXcW — ANI (@ANI) April 18, 2020

Читайте еще, в Одесском порту была замечена стая пингвинов. Млекопитающие приплыли к людям, так как порт во время карантина не работал.