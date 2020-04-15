Пока все на карантине: в одесском порту дельфины устроили себе развлечения (видео) [ Редактировать ]
Во время карантина, когда в связи с пандемией коронавируса не ходят корабли, в одесский порт заплыли дельфины.
Соответствующее видео появилось в YouTube.
Возле причала Одесского морского вокзала морских обитателей заметили 12 апреля. Дельфины играли в воде и ловили рыбу.
"Похоже, что морская вода в акватории порта Одессы настолько очистилась, что дельфины стали подплывать прямо к причалам", - отмечают очевидцы.
Ранее сообщалось, что в Лондоне на улицах появились дикие олени. А в Уэльсе стадо коз заполонило улицы.
Также мы писали о том, что на юге Филиппин прибрежные воды пляжей заполонили тысячи розовых медуз.
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