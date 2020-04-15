Во время карантина, когда в связи с пандемией коронавируса не ходят корабли, в одесский порт заплыли дельфины.

Соответствующее видео появилось в YouTube.

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Возле причала Одесского морского вокзала морских обитателей заметили 12 апреля. Дельфины играли в воде и ловили рыбу.

"Похоже, что морская вода в акватории порта Одессы настолько очистилась, что дельфины стали подплывать прямо к причалам", - отмечают очевидцы.

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