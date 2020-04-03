На пляже в Индии черепахи отложили более 60 миллионов яиц/ Фото: Facebook

Пандемия коронавируса и связанный с ней карантин, действующий во многих странах мира, продолжают оказывать положительное влияние на природу, животных и воздух, которым мы дышим.

К примеру, в восточной Индии вдоль побережья штата Одиша, пока люди сидят дома, черепахи отложили на пляже более 60 миллионов яиц.

Об этом сообщил Артемий Сурин в Facebook.

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"Морские черепахи, которые очень уязвимы и находятся под угрозой "благодаря" загрязнению окружающей среды и деятельности человека, воспользовались карантином и устроили сотни тысяч гнезд на берегу", - написал он.

Отмечается, что речь идет об оливковых черепахах, которым удалось добраться до берега, чтобы за несколько дней выкопать гнезда и отложить яйца.

"Все происходило абсолютно безопасно, хотя обычно процесс нарушают не только местные рыбаки, но и многочисленные туристы, которые специально приезжают сюда ради захватывающего зрелища", - говорится в сообщении.

Оказывается, обычно процесс привлекает толпы зевак. Но основная беда – браконьеры, которые собирают яйца на пляже, а затем перепродают их на местных рынках.

Однако на этот раз морские черепахи гнездились в полном спокойствии.

По сообщениям The Hindu, местные органы защиты животных делают все возможное, чтобы кладка происходила максимально безопасно для черепах.

Вот так вот, неординарное и негативное событие, с которым столкнулся весь мир, неожиданно обернулось положительным эффектом для черепах, ведь в прошлом они даже не могли добраться до берега.

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